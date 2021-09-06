Гол Петтерссона в овертайме принес «Спартаку» победу над «Витязем»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Витязь» завершился победой московской команды со счетом 3:2 ОТ.

В основное время соперники забросили друг другу по две шайбы. У москвичей голы забили Андрей Локтионов (5-я минута) и Александр Хохлачев (10), а подольская команда ответила результативными бросками Нико Оямяки (19) и Александра Яремчука (44).

Победу хозяевам в овертайме принес точный удар Эмиля Петтерссона (64).

Таким образом, «Спартак» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. Витязь располагается на шестой строчке с четырьмя очками.

9 сентября московский клуб на выезде проведет матч с «Салаватом Юлаевым», а днем позже «Витязь» дома сыграет с «Ак Барсом».