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06 сентября 22:04
автор: Владислав Корегин

Гол Петтерссона в овертайме принес «Спартаку» победу над «Витязем»

Столичная команда одержала третью победу кряду на старте чемпионата.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Витязь» завершился победой московской команды со счетом 3:2 ОТ.

В основное время соперники забросили друг другу по две шайбы. У москвичей голы забили Андрей Локтионов (5-я минута) и Александр Хохлачев (10), а подольская команда ответила результативными бросками Нико Оямяки (19) и Александра Яремчука (44).

Победу хозяевам в овертайме принес точный удар Эмиля Петтерссона (64).

Таким образом, «Спартак» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. Витязь располагается на шестой строчке с четырьмя очками.

9 сентября московский клуб на выезде проведет матч с «Салаватом Юлаевым», а днем позже «Витязь» дома сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Локтионов (Кугрышев, Вишневский), 04:12

2:0 – Хохлачев (Вишневский, Локтионов), 10:00 (бол.)

2:1 – Оямяки (Аалтонен, Индрашис), 18:28 (бол.)

2:2 – Яремчук (Смолин, Одетт), 43:59 (бол.)

3:2 – Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 63:35 (бол.)

Вратари: Красиков – Ежов
Броски: 39 – 28
Штраф: 10 – 16

источник: «Советский спорт»
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