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06 сентября 22:12
автор: Александр Поволоцкий

Рижское «Динамо» переиграло на выезде «Куньлунь» (видео)

Встреча прошла на «Арене Мытищи».

Рижское «Динамо» победило «Куньлунь» (6:5) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе латвийского клуба заброшенными шайбами отметились Брэндон Гормли (15-я минута), Рудольф Червени (30, 51), Патрикс Озолс (37), Эмиль Пуарье (39) и Николай Елисеев (53), у команды из Пекина точные броски на счету Джейка Челиоса (1), Лукаса Локхарта (21), Итана Уэрека (24), Брэндона Ипа (57) и Джоша Николлса (59).

После этой встречи «Куньлунь» с двумя очками занимает пятую строчку в турнирной таблице дивизиона Харламова. «Динамо», набрав пять очков, располагается на пятой строчке дивизиона Тарасова.

В следующем матче «Куньлунь» на своем льду сыграет с «Йокеритом», а «Динамо» дома встретится с челябинским «Трактором».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) – «Динамо» (Рига) – 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Голы:

1:0 – Челиос (Фу, Вонг), 0:29 (бол.)
1:1 – Гормли (Шинкарук, Тиивола), 14:35 (бол.)
2:1 – Локхарт (Фу, Фрэм), 20:13
3:1 – Верек (Скуайрс), 23:01 (бол.)
3:2 – Червени (Гормли), 29:59
3:3 – Озолс, 36:06
3:4 – Пуарье (Гормли, Коррадо), 38:11 (бол.)
3:5 – Червени, 50:30
3:6 – Елисеев, 52:57 (бол.)
4:6 – Ип, 57:00
5:6 – Николлс, 58:58.

Вратари: Лазушин – Маховский.
Броски: 30 – 42
Штраф: 6 – 14

источник: «Советский спорт»
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