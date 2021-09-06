Рижское «Динамо» переиграло на выезде «Куньлунь» (видео)

Рижское «Динамо» победило «Куньлунь» (6:5) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе латвийского клуба заброшенными шайбами отметились Брэндон Гормли (15-я минута), Рудольф Червени (30, 51), Патрикс Озолс (37), Эмиль Пуарье (39) и Николай Елисеев (53), у команды из Пекина точные броски на счету Джейка Челиоса (1), Лукаса Локхарта (21), Итана Уэрека (24), Брэндона Ипа (57) и Джоша Николлса (59).

После этой встречи «Куньлунь» с двумя очками занимает пятую строчку в турнирной таблице дивизиона Харламова. «Динамо», набрав пять очков, располагается на пятой строчке дивизиона Тарасова.

В следующем матче «Куньлунь» на своем льду сыграет с «Йокеритом», а «Динамо» дома встретится с челябинским «Трактором».

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