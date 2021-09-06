Мичков вошел в тройку самых молодых авторов дубля в истории КХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков стал автором двух забитых голов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (9:2).

Отметим, что 16-летний форвард армейцев стал третьим хоккеистом в истории лиги, отличившимся дублем в столь юном возрасте. На момент своего второго «взятия ворот» игроку было 16 лет и 271 день.

По данному показателю Мичков уступает лишь нападающим Максиму Кицыну (16 лет и 254 дня) и Владимиру Тарасенко (16 лет и 265 дней).

Напомним, что СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав шесть очков в трех встречах. 8 сентября петербургский клуб сыграет дома с «Автомобилистом».