Хартли прокомментировал победный результат «Авангарда» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил победу своей команды над «Амуром» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что в составе омского клуба шайбы забросили защитник Оливер Каски, отличившийся дублем, а также форвард Николай Прохоркин.

– Сегодня мы увидели три разных периода. В первом мы забросили быструю шайбу, «Амур» много удалялся, а мы не так хорошо работали в большинстве, как хотелось бы, возможно, где-то запаниковали вместо того, чтобы сыграть слаженно. Во втором уже мы нахватали удалений, «Амур» забросил две хорошие шайбы в большинстве. В третьем мы стали играть на высоких скоростях, прессинговали и смогли сравнять счет. Гол Прохоркина в овертайме получился хорошим и подарил нам победу в матче, – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

После трех сыгранных матчей «Авангард» набрал шесть очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее омичи обыграли ЦСКА (4:0) и «Адмирал» (4:3 Б)

8 cентября команда Хартли сыграет в гостях против московского «Динамо».