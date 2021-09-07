Сегодняшние матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память об игроках «Локомотива»

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что сегодняшние матчи лиги начнутся с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерском штабе ярославского «Локомотива».

Отметим, что 7 сентября запланированы три встречи, в которых «Металлург» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым», «Локомотив» на своей домашней арене примет минское «Динамо», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде встретится с «Сибирью».

– Сегодня мы играем в память о тех, кто уже никогда не выйдет на лед. В память о ярославском «Локомотиве», погибшем 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, – говорится в сообщении лиги.

Напомним, что 7 сентября 2011 года разбился самолет, перевозивший «Локомотив» на игру с «Динамо» из Минска. На борту находилось 45 человек.