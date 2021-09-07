Кудашов - о годовщине со дня гибели «Локомотива»: Эта команда очень хорошо останется в памяти

Бывший игрок и тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов поделился воспоминаниями о членах команды, которые погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Напомним, что в тот день на борту самолета Як-42 в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штаб железнодорожников.

«Время лечит. Но думаю, что эта команда все равно очень хорошо останется в памяти. Точно останется в памяти того поколения людей, кто пережил те события, кто через себя в те дни пропустил эту трагедию. Наверное, их дети уже спокойнее будут вспоминать случившееся. Время лечит, но на тот момент, когда я работал главным тренером «Локомотива», чувствовались последствия той трагедии. Особенно 7 сентября, в годовщину случившегося», - цитируют «Известия» Кудашова.

Напомним, что Из 45 человек на борту, выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Хоккеист «Локомотива» Александр Галимов скончался от полученных ожогов и травм в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.