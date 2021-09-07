Бывший игрок НХЛ Виртанен пополнил состав «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о подписании контракт с нападающим Джейком Виртаненом.

«Мы рассчитываем на Виртанена, как на игрока первых двух звеньев, очень полезного и опасного игрока большинства. Джейк – быстрый и мощный нападающий, с хорошей работой рук, скоростью и броском. Он может играть как на левом, так и на правом фланге – опасен при игре перед воротами и сможет выполнять в КХЛ роль силового форварда», - приводит пресс-служба «Спартака» слова спортивного директора Романа Беляева.

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Добавим, что прошлый сезон 25-летний форвард провел в «Ванкувере». На счету Виртанена 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забил пять голов и не отдал ни одной результативной передачи.