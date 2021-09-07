«Салават Юлаев» разгромил на выезде «Металлург» (видео)

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» переиграл в гостях магнитогорский «Металлург» со счетом 7:2.

В составе гостей отличились Николай Кулемин, Алексей Пустозеров, Артем Пименов, Данил Башкиров, Тему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. У «Металлурга» шайбы забросили Никита Коростелев и Брэндан Лайпсик.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал шесть очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Магнитка» на четвертой строчке. У нее четыре очка.

9 сентября уфимский клуб сыграет дома со «Спартаком», а «Металлург» днем позже примет «Адмирал».

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