Хартикайнен вышел на первое место по количеству очков в КХЛ среди финских игроков

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен вышел на первое место по количеству очков за всю историю КХЛ среди финских игроков.
В матче регулярного чемпионата против «Металлурга» (7:2) 31-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой. Таким образом, в активе Хартикайнена 396 (175+221) очков в 521 игре. Предыдущее достижение принадлежало Петри Контиоле - 395 (141+254) очков.
Добавим, что Хартикайнен выступает за «Салават Юлаев» с сезона 2013/2014.
9 сентября «Салават Юлаев» сыграет на своем льду с московским «Спартаком».
источник: «Советский спорт»