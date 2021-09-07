«Локомотив» проиграл на своем льду минскому «Динамо»

Ярославский «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитник Рушан Рафиков (27-я минута), а также нападающие Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52). У гостей точными бросками отличились Тэйлор Бек (6 и 58), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43).

Белорусский клуб набрал четыре очка и поднялся четвертую строчку в таблице Западной конференции. «Локомотив» на восьмой строчке. У «железнодорожников» также четыре очка.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Динамо» примет дома «Автомобилист». Обе встречи состоятся 10 сентября.

Напомним, что 7 сентября 2011 года разбился самолет, перевозивший «Локомотив» на игру с «Динамо» из Минска. На борту находилось 45 человек. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Хоккеист «Локомотива» Александр Галимов скончался от полученных ожогов и травм в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.