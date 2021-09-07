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07 сентября 21:58
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» проиграл на своем льду минскому «Динамо»

Встреча началась с минуты молчания в память об игроках «железнодорожников», которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.

Ярославский «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи в составе хозяев заброшенными шайбами отметились защитник Рушан Рафиков (27-я минута), а также нападающие Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52). У гостей точными бросками отличились Тэйлор Бек (6 и 58), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43).

Белорусский клуб набрал четыре очка и поднялся четвертую строчку в таблице Западной конференции. «Локомотив» на восьмой строчке. У «железнодорожников» также четыре очка.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Динамо» примет дома «Автомобилист». Обе встречи состоятся 10 сентября.

Напомним, что 7 сентября 2011 года разбился самолет, перевозивший «Локомотив» на игру с «Динамо» из Минска. На борту находилось 45 человек. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Хоккеист «Локомотива» Александр Галимов скончался от полученных ожогов и травм в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Голы:

0:1 – Бек (Бенгтссон, Кемпе), 5:37

0:2 – Шинкевич (Крейчик, Теденбю), 13:52

1:2 – Рафиков (Буше), 26:50 (5x4)

2:2 – Красковский (Рафиков, Алексеев), 30:05 (5x4)

2:3 – Воронин (Бек, Крейчик), 42:24

3:3 – Шалунов (Петерссон), 51:12

3:4 – Бек (Кемпе, Бенгтссон), 57:34 (5x4)

Вратари: Паскуале – Колосов.
Броски: 32 – 25.
Штраф: 8 – 12.

источник: «Советский спорт»
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