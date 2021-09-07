«Сибирь» обыграла «Торпедо» в гостях

Клуб из Новосибирска одержал первую победу в сезоне.
«Сибирь» на чужом льду переиграла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0.
Заброшенные шайбы на свой счет записали Денис Голубев, реализовавший большинство (28-я минута), Ник Шор (53) и Тревор Мерфи, поразивший пустые ворота (60).
Таким образом, «Сибирь» набрала три очка и поднялась на пятое место в Восточной конференции. «Торпедо» с двумя очками осталось на десятой строчке Западной конференции.
9 сентября «Торпедо» примет «Сочи», а «Сибирь» проведет гостевой матч с «Нефтехимиком».