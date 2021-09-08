Фазель поддерживает идею потолка зарплат в КХЛ

Пример российского футбола показывает, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нужен потолок зарплат, поскольку он помогает игрокам из России поддерживать мировой уровень, - говорит Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).
С сезона 2020/21 в КХЛ введен жесткий потолок по зарплатам, из-за чего доходы игроков снизились.
«Верхний предел зарплат хорош для КХЛ. Вы видите российский футбол, ваши игроки почти не играют в высших лигах Европы, поэтому сборной сложно конкурировать с лучшими командами мира. Я сторонник потолок зарплат. Если хочешь много зарабатывать, отправляйся в НХЛ, где лучше всего играют. Но для этого нужно быть достаточно хорошим, чтобы зарабатывать большие деньги», - сказал Фазель РИА Новости.
источник: «РИА Новости»