Фазель поддерживает идею потолка зарплат в КХЛ

Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро

В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.