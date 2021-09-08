IIHF дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Баскова на пять лет

Президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков получил пятилетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба IIHF.

Согласно данным источника, главной причиной данного решения является то, что Басков угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.

Организация считает, что 43-летний специалист воспользовался своим высоким положением для того, чтобы поддержать нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дисквалификация начнется с 10 сентября этого года.

Напомним, Басков находился на посту главы ФХБ с осени 2020 года.