Первый тренер Кучерова: Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина, их время уже прошло

Первый тренер нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова заявил, что не стал бы включать в состав сборной России на ОИ-2022 Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Наверное, неправильно говорить так с моей стороны, но если бы я был тренером, то не взял бы ни Овечкина, ни Малкина. Они будут много играть, но нужно признать, что их время уже прошло. Сейчас выигрывают более молодые. Я не хочу сказать это им в обиду — я уважаю их, и они точно достойны вызова в сборную», - цитирует Геннадия Курдина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что НХЛ приняла решение отпустить игроков на Олимпиаду в Пекине. Планируется, что регулярный сезон лиги будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля.

В ИИХФ отметили, что существует возможность отказа НХЛ в случае, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему.