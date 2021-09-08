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08 сентября 17:39
автор: Александр Бойченко

Коннор Макдэвид - о возможности сыграть на Олимпиаде: Для меня это будет исполнение мечты

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что готов играть за Канаду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Каждый раз, когда речь идет о составе сборной Канады, возникают споры о том, кого брать. Канаде повезло, что у нее так много великих игроков. Это приятная проблема.

Я никогда не играл в одной команде с Сидни Кросби. И я с нетерпением жду этой возможности. Для меня это будет мечта.

Дарнелл Нерс? Я считаю, что он должен быть в сборной. Но, конечно, решение будет принимать тренерский штаб. В конце концов, у Канады много отличных защитников», - цитирует Макдэвида TSN.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Соглашение позволяет игрокам сняться с турнира до 10 января, если НХЛ или Союз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

Напомним, Макдэвид сыграл 56 матчей в чемпионате НХЛ 2020/2021 и набрал 105 (33 + 72) очков с полезностью +21. В плей-офф Кубка Стэнли канадский нападающий сыграл в четырех встречах, забив один мяч и отдав три результативные передачи. На счету Макдэвида в сборной Канаде звание чемпиона мира в 2016 году.

источник: TSN
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