Коннор Макдэвид - о возможности сыграть на Олимпиаде: Для меня это будет исполнение мечты

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что готов играть за Канаду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Каждый раз, когда речь идет о составе сборной Канады, возникают споры о том, кого брать. Канаде повезло, что у нее так много великих игроков. Это приятная проблема.

Я никогда не играл в одной команде с Сидни Кросби. И я с нетерпением жду этой возможности. Для меня это будет мечта.

Дарнелл Нерс? Я считаю, что он должен быть в сборной. Но, конечно, решение будет принимать тренерский штаб. В конце концов, у Канады много отличных защитников», - цитирует Макдэвида TSN.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Соглашение позволяет игрокам сняться с турнира до 10 января, если НХЛ или Союз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.