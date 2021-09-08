Сборная России планирует провести акклиматизирующий сбор на Дальнем Востоке перед ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о планах сборной России на подготовку перед Олимпиадой-2022.

«Мы планируем провести акклиматизирующий сбор на Дальнем Востоке. Дат пока нет. У нас будут две команды, А и Б. А — энхаэловцы, мы сейчас следим за кандидатами. Б — игроки из КХЛ, если НХЛ не поедет. Совместный сбор этих двух команд? Может быть, проведем совместный сбор этих двух команд в Новогорске, мы еще не решили. Скорее всего. Даты — январь, но НХЛ еще имеет лазейку, чтобы не поехать», — цитируют «РИА Новости» главу ФХР.

Напомним, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Олимпийские игры состоятся с 4-го по 20-е февраля.

В ИИХФ отметили, что существует возможность отказа НХЛ в случае, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему.