Гол Дальбека принес ЦСКА победу в овертайме гостевого матча с «Ак Барсом» (видео)

Казанский «Ак Барс» уступил ЦСКА (1:2) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий (29-я минута). У армейцев отличился Матвей Гуськов (54).

Победу ЦСКА принес точный бросок Класа Дальбека (65) в овертайме.

Таким образом, армейцы набрали шесть очков в четырех матчах и занимают третье место в Западной конференции. »Ак Барс» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции. У казанцев три очка.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях против «Витязя», а ЦСКА встретится дома с «Локомотивом». Обе игры состоятся 10 сентября.