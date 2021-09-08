«Северсталь» в овертайме победила дома «Адмирал»

Череповецкая «Северсталь» обыграла в дополнительное время владивостокский «Адмирал» (3:2) в домашнем матче чемпионата КХЛ
В основное время составе хозяев шайбы забросили Игорь Гераськин (16-я минута) и Егор Морозов (46). У дальневосточной команды отличились Рихардс Букартс (3) и Марк Верба (32).
Решающую шайбу в овертайме забросил Владислав Кодола (65).
Таким образом, «Северсталь» набрала два очка в трех матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. «Адмирал» с двумя очками в четырех встречах располагаются на 11-й строчке Восточной конференции.
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