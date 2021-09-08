«Автомобилист» обыграл на выезде СКА

Петербургский СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» - 2:4.

В составе хозяев шайбы забросили Фредерик Хендемарк (29-я минута) и Антон Бурдасов (45). У гостей отличились Алексей Макеев (11), Брукс Мэйсек (16), Стефан До Коста (25) и Райан Спунер (50).

«Автомобилист» набрал два очка и занимает девятое место в таблице Восточной коференции. СКА занимает четвертое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков.

12 сентября армейцы сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо». «Автомобилист» двумя днями ранее встретится на выезде с минским «Динамо».

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