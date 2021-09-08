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08 сентября 21:55
автор: Александр Поволоцкий

«Автомобилист» обыграл на выезде СКА

Екатеринбургский клуб прервал победную серию армейцев.

Петербургский СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» - 2:4.

В составе хозяев шайбы забросили Фредерик Хендемарк (29-я минута) и Антон Бурдасов (45). У гостей отличились Алексей Макеев (11), Брукс Мэйсек (16), Стефан До Коста (25) и Райан Спунер (50).

«Автомобилист» набрал два очка и занимает девятое место в таблице Восточной коференции. СКА занимает четвертое место в Западной конференции, имея в активе шесть очков.

12 сентября армейцы сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо». «Автомобилист» двумя днями ранее встретится на выезде с минским «Динамо».

КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Макеев, 10:57 (4x5)

0:2 – Мэйсек, 15:44

0:3 – Да Коста (Шумаков, Гуркин), 24:14

1:3 – Хандемарк (Марченко, Фальковский), 28:30 (5x4)

2:3 – Бурдасов (Кузьменко, Кемппаинен), 44:20

2:4 – Спунер (Принс, Мэйсек), 49:05.

Вратари: Самонов (00:00 - 24:14), Юханссон (24:14 - 56:25) - Шикин.

Броски: 34 – 16.

Штраф: 2 – 8.

источник: «Советский спорт»
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