«Трактор» разгромил рижское «Динамо»

«Трактор» на чужом льду победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.
У хозяев единственную шайбу забросил Гунарс Скворцов (25-я минута). У гостей отличились Томаш Гика (4), Теему Пулккинен (19 - большинство), Евгений Кулик (22), Никита Тертышный, Лукаш Седлак (30 - меньшинство) и Теему Пулккинен (44 - большинство).
«Динамо» с двумя очками занимает девятое место в Западной конференции, а «Трактор», набрав пять очков очка стал третьим в Восточной.
12 сентября рижское «Динамо» примет «Локомотив», а «Трактор» 10-го числа проведет гостевой матч против «Северстали».
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