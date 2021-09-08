Четыре очка Шипачева принесли «Динамо» победу в домашнем матче с «Авангардом» (видео)

Московское «Динамо» на домашнем льду переиграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Дубль в данной встрече оформил нападающий бело-голубых Вадим Шипачев (20-я и 24-я минуты). Также форвард дважды ассистировал партнерам. По шайбе в составе «Динамо» забросили Александр Петунин (34), Егор Зайцев (55) и Дмитрий Рашевский (57). У гостей отличились Арсений Грицюк (22) и Сергей Толчинский (40).

«Динамо» с шестью очками в трех матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» на второй строчке Восточной конференции. У омичей шесть очков после четырех игр.

12 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром». «Авангард» 11-го числа примет «Йокерит».

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