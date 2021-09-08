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08 сентября 22:05
автор: Александр Поволоцкий

Четыре очка Шипачева принесли «Динамо» победу в домашнем матче с «Авангардом» (видео)

В составе московской команды дебютировал защитник Вячеслав Войнов.

Московское «Динамо» на домашнем льду переиграло «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Дубль в данной встрече оформил нападающий бело-голубых Вадим Шипачев (20-я и 24-я минуты). Также форвард дважды ассистировал партнерам. По шайбе в составе «Динамо» забросили Александр Петунин (34), Егор Зайцев (55) и Дмитрий Рашевский (57). У гостей отличились Арсений Грицюк (22) и Сергей Толчинский (40).

«Динамо» с шестью очками в трех матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» на второй строчке Восточной конференции. У омичей шесть очков после четырех игр.

12 сентября «Динамо» сыграет в гостях с «Амуром». «Авангард» 11-го числа примет «Йокерит».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы:

1:0 – Шипачев (Войнов), 19:52 (5x3).
1:1 – Грицюк, 21:53.
2:1 – Шипачев (Петунин, Миронов), 23:07.
3:1 – Петунин (Шипачев), 33:56.
3:2 – Толчинский (Цегларик), 39:56 (5x4).
4:2 – Зайцев, 54:08.
5:2 – Рашевский (Войнов, Шипачев), 56:13.

Вратари: Бочаров – Грубец.
Броски: 29 – 30.
Штраф: 10 – 6.

источник: «Советский спорт»
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