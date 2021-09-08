Дмитрий Квартальнов: В матче с ЦСКА нам нужна была победа со счетом 1:0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов назвал причины поражения в матче КХЛ против ЦСКА (1:2ОТ).

«За две последние игры два гола – это очень мало. Чтобы выиграть – надо забить. Но сейчас проблема не в этом. Нам надо было дотерпеть и победить. Нам нужна была такая победа, со счетом 1:0. Это было бы хорошо для команды. А сложилось немного иначе», - приводит слова наставника пресс-служба казанской команды.

«Ак Барс» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции, имея три очка в активе. 10 сентября казанский клуб сыграет в гостях против «Витязя».