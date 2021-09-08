Боб Хартли: У «Авангарда» несколько новых игроков и их нужно многому обучить

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5).

«У нас много новых игроков и их нужно многому обучить, им многое нужно узнать. Этот процесс требует времени. Мы знали, что будет период, когда что-то может пойти не так. Сегодня, был не наш хоккей. Это не приемлемо, но было вполне предсказуемо», - приводит «Советский спорт» слова наставника.

Добавим, что «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У омской команды шесть очков после четырех матчей.

11 сентября «Авангард» сыграет на своем льду с финским «Йокеритом».