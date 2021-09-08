Алексей Кудашов: Шипачев всегда играет на стабильно высоком уровне

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил вклад форварда Вадима Шипачева в победу команды надо «Авангардом» в матче КХЛ.

«Хорошо, что у Шипачева игра идет, и мы этим пользуемся – он много времени проводит на льду. Но есть другие ребята, кто может взять игру на себя. Сможет ли Шипачев на протяжении всего сезона так играть, чтобы поехать на Олимпиаду? Почему нет? Он в прошлые года разве сбавлял обороты? Он всегда игранет на стабильно высоком уровне», - цитирует наставника бело-голубых «Советский спорт».

Добавим, что Шипачев в трех матчах набрал восемь очков. Нападающий забросил в первых матчах сезона шесть шайб и отдал две голевые передачи.