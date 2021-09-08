«Автомобилист» обсуждает возможность подписания еще одного вратаря

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс высказался о необходимости найти еще одного вратаря на замену травмированному Якубу Коваржу.

«Обсуждаем это с нашим менеджментом. У нас огромное доверие вратарской бригаде в составе Шикина и Галкина. Шикин сегодня провел замечательную игру, Галкин показал свой уровень на предсезонке и в матче против Уфы, когда он не пропустил, выйдя на замену. Решение примем непосредственно с менеджментом», - приводит слова Питерска пресс-служба СКА.

Напомним, что «Автомобилист» переиграл СКА со счетом 4:2. За три игры в КХЛ екатеринбургский клуб пропустил 12 шайб.

Коварж получил травму колена в минувшем сезоне. Летом чех сделал операцию на мениске, а в первой игре нового чемпионата с магнитогорским «Металлургом» (2:6) вновь получил повреждение.