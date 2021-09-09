Владислав Третьяк: Брагин возглавляет сборную и повезет ее на Олимпиаду в Пекин

Президент Федерации хоккея России рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе национальной команды на ОИ-2022 в Пекине.

«Набоков, Гончар, Буре, Хабибулин в тренерском штабе на Олимпиаде? Мы сейчас готовим две команды — А и Б, в зависимости от приезда игроков НХЛ. Вопрос усиления тренерского штаба будет решаться в декабре–январе. Не Брагин, а кто-то другой повезет сборную на Олимпиаду? Пока таких вероятностей нет. Брагин возглавляет сборную», - приводит Sport24.ru слова главы ФХР.

Добавим, что под руководством Брагина заняла пятое место на чемпионате мира-2021, уступив в четвертьфинале команде Канады (1:2).

Напомним, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Олимпийские игры состоятся с 4-го по 20-е февраля.

В ИИХФ отметили, что существует возможность отказа НХЛ в случае, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему.