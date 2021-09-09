Российский голкипер Чечелев подписал контракт с «Калгари»

Пресс-служба «Калгари Флэймз» сообщил о подписании контракта с вратарем Даниилом Чечелевым.

Отмечается, что сезон-2021/22 20-летний россиянин проведет в АХЛ за фарм-клуб «огоньков» – «Стоктон Хит».

Напомним, Чечелев был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2020 года под 96-м номером. В России хоккеист выступал в ВХЛ и МХЛ за «Рязань» и «Русских Витязей» соответственно.

В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах чеховской команды – его средний процент отраженных бросков составил 92,4.