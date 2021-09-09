«Нефтехимик» обыграл «Сибирь»

«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

У гостей отличились Денис Бодров (4-я минута) и Денис Голубев (14).

У хозяев забивали Максим Березин (12), Кирилл Воробьев (35), Лукаш Клок (38), а также Марат Хайруллин отправивший шайбу в пустые ворота (60).

Таким образом, клуб из Нижнекамска набрал шесть очков и поднялся на второе место в Восточной Конференции, новосибирская команда с тремя очками осталась на седьмой строчке.

11 сентября «Нефтехимик» сыграет в гостях против «Салавата Юлаева», а «Сибирь» 13-го числа примет «Северсталь».