«Торпедо» переиграло «Сочи»

Нижегородское «Торпедо» на своем льду победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

На гол нападающего сочинской команды Амира Гараева (17-я минута) «Торпедо» ответило шайбой Марека Гривика (26) и реализацией большинства от Зията Пайгина (37).

Таким образом, у обоих клубов стало по четыре очка в Западной конференции, нижегородская команда выше по дополнительным показателям, на шестом месте.

12 сентября «Торпедо» примет СКА, а за день до этого «Сочи» погостит у «Куньлуня».

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