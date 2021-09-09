Отец Ивана Ткаченко рассказал, как смог пережить потерю сына

Леонид Ткаченко, отец погибшего в авиакатастрофе нападающего «Локомотива» Ивана Ткаченко, рассказал, какие эмоции испытывал в первый год без сына.

«Первый год вообще сумасшедший был, потом постепенно боль уходит вглубь… Потерять ребенка – это страшно. Меня спрашивают, что я чувствовал, но слов нет, чтобы описать это, это можно только пережить. Жена года два чёрная ходила, даже улыбнуться не могла», - приводит слова Леонида «Чемпионат».

Напомним, что 7 сентября 2011 года самолет ЯК-42 разбился из-за ошибки экипажа на взлете.

На его борту находился ярославский «Локомотив», выжил лишь один член экипажа, 44 человек погибло, включая 37 пассажиров, из которых 33 хоккеиста и 4 сотрудника тренерского штаба «Локомотива».