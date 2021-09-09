Главный тренер «Салавата Юлаева» Тони Лямся: Забросили только две шайбы, но создали много моментов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Тони Лямся дал комментарий после победного матча своей команды против московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Первые 20 минут мы играли не в свой хоккей, были медлительны и испытывали нервозность. Во втором периоде показали совсем другую игру. Сегодня забросили только две шайбы, но создали много моментов. Отмечу игру вратаря соперника. В третьем периоде мы потеряли свой стиль, не так агрессивно действовали, поэтому «Спартак» добавил. В общем и целом игрой доволен. Нас ждал непростой соперник», - приводит слова финского специалиста «Чемпионат».

Добавим, что красно-белые потерпели первое поражение в сезоне и теперь занимают второе место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» выиграл все четыре игры продолжает лидировать на Востоке.

11 сентября «Салават Юлаев» примет «Нефтихимик», а «Спартак» съездит в гости к «Барысу».