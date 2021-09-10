Овечкин приехал в расположение «Вашингтона» (фото)

Российский хоккеист Александр Овечкин приехал в расположение «Вашингтона» для подготовки к новому сезону НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
yo bro who got you smiling ~* that?! pic.twitter.com/nNoWgBa52J— Washington Capitals (@Capitals) September 9, 2021
Первым соперником «Кэпиталс» в регулярном чемпионате будут «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч пройдет 14 октября в столице США.
Напомним, в прошлом сезоне Овечкин набрал 42 очка в 44 играх регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в Кубке Стэнли.