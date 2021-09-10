Федерация хоккея Чехии намерена провести личные встречи с игроками сборной перед Олимпиадой в Пекине

Чешская федерация хоккея планирует провести личные встречи с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и из Европы перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

«Чешская федерация хоккея с шайбой не намерена проводить виртуальные встречи с игроками, участвующими в Олимпийских играх. Мы предпочитаем личный контакт со всеми игроками индивидуально. Мы планируем поехать в НХЛ и встретиться с игроками там индивидуально, у нас есть примерно там 20 хоккеистов, так что это не составит труда. А еще мы хотим провести встречи с несколькими игроками в Европе», - сказал собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами из России, Дании и Швейцарии.