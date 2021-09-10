Овечкин рассказал, как по факсу отправлял свой первый контракт в НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как подписал свой первый контракт в НХЛ.

«Мне позвонили из Вашингтона и сказали, что локаут заканчивается и нужно срочно подписывать контракт. В 10 часов вечера по омскому времени мы побежали в гостиницу - нужно было найти факс. По факсу подписали контракт, отправили его в Америку. Я прилетел в Москву, у меня было дней десять максимум, чтобы попрощаться с родителями, друзьями. И все, я полетел в Америку», - приводит слова Овечкина журнал «ОК!».

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ начнется 12 октября 2021 года и продлится по апрель 2022-го, после чего пройдут серии матчей плей-офф Кубка Стэнли.

Добавим, Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).