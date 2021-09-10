«Автомобилист» в гостях обыграл минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде оказался сильнее минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста и Данил Романцев. Хозяева льда ответили заитым голом в исполнении Владислава Еременко.
Таким образом, екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.
В следующем матче «Автомобилисту» будет противостоять подольский «Витязь», а «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 12 сентября.
источник: «Советский спорт»