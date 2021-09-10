ЦСКА переиграл «Локомотив», одержав четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА на своем льду оказался сильнее ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Виктор Сведберг, Лукас Валльмарк и Матвей Гуськов. Гости ответили забитым голом в исполнении Рида Буше.
Таким образом, армейцы одержали четвертую победу кряду в «регулярке» КХЛ, а железнодорожники потерпели третье поражение подряд.
В следующем матче ЦСКА дома примет казахстанский «Барыс» (14 сентября), а «Локомотив» сыграет на выезде с рижским «Динамо» (12 сентября).
источник: «Советский спорт»