Тренер «Локомотива» Скабелка прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка дал комментарий после поражения своей команды в гостях от московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Плохое начало. Шесть минут штрафа получили и как-то очень робко сыграли в меньшинстве, пропустив две шайбы. Постепенно стали приходить в себя, но получили третий гол в неравных составах. Отмечу, что сражались до конца, имели шансы победить, но слишком большой гандикап был у соперника», - приводит слова Скабелки РИА Новости.

Добавим, что армейцы одержали четвертую победу кряду в «регулярке» КХЛ, а железнодорожники потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче ЦСКА дома примет казахстанский «Барыс» (14 сентября), а «Локомотив» сыграет на выезде с рижским «Динамо» (12 сентября).