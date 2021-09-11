Джокович стал соперником Медведева по финалу US Open

Встреча длилась 3 часа 38 минут и закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Первая ракетка мира играл чище на подаче и лучше на брейкпоинтах. Джокович совершил 12 эйсов при двух двойных ошибках и шесть раз взял подачу соперника, имея девять возможностей.

На счету Зверева 16 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейкпоинта из 12.

Финальный матч пройдет 12 сентября, если выиграет серб, то впервые в карьере соберет календарный «Большой шлем», то есть выиграет все четыре мейджора за один год. Для Медведева эта возможная победа, станет первой на турнирах такого уровня.