Тарасенко останется в «Сен-Луисе»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко останется в команде.

«У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше», - приводит слова Беруби «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Напомним, что ранее сообщалось, что хоккеист хотел уйти из «Сент-Луиса» из-за недовольства медицинским штабом клуба, который провел Тарасенко две неудачные операции на плече.

В прошлом сезоне форвард провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф Кубка Стэнли Тарасенко забил два гола в четырех играх.