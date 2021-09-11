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Тарасенко останется в «Сен-Луисе»
11 сентября 11:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Тарасенко останется в «Сен-Луисе»

Российский хоккеист не будет обменен в другой клуб.

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко останется в команде.

«У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше», - приводит слова Беруби «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Напомним, что ранее сообщалось, что хоккеист хотел уйти из «Сент-Луиса» из-за недовольства медицинским штабом клуба, который провел Тарасенко две неудачные операции на плече.

В прошлом сезоне форвард провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф Кубка Стэнли Тарасенко забил два гола в четырех играх.

источник: МК-Спорт
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