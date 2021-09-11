«Спартак» в гостях переиграл «Барыс» и вернулся в лидеры Западной конференции (видео)

«Спартак» переиграл «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отличились Александр Никишин (16-я минута), Александр Хохлачев (32), Андрей Локтионов (35) и Эмиль Петтерссон (55). У казахстанской команды точным броском отметился Аркадий Шестаков (33).

После этой победы «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс», имея в активе два очка, опустился на 11-е место на «Востоке».

В следующем матче красно-белые на своем льду сыграют против СКА, а казахстанский клуб на выезде встретится с ЦСКА.

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