«Салават Юлаев» разгромил на своем льду «Нефтехимик» (видео)

«Салават Юлаев» на своем льду нанес крупное поражение «Нефтехимику» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У гостей единственную шайбу забросил Марат Хайруллин (57-я минута). В составе уфимской команды дубль оформил Сакари Маннинен (1-я и 44-я). По шайбе забросили Николай Кулемин (20-я), Григорий Панин (29-я) и Сергей Шмелев (32-я).
«Салават Юлаев» с десятью очками занимает первое место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» с шестью очками стал четвертым.
16 сентября уфимцы примут «Куньлунь». «Нефтехимик» 13-го числа проведет гостевой матч против «Металлурга».
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