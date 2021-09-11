«Агидель» в третий раз стала чемпионом ЖХЛ, обыграв в трех матчах «КРС Ванке Рэйз»

Уфимская «Агидель» переиграла китайский «КРС Ванке Рэйз» (3:2) в третьем матче финальной серии женского чемпионата России по хоккею.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Мария Микаэльян и Илона Маркова. Решающий буллит забила Ольга Сосина. В составе китайской команды голы на счету Леа Лам и Алены Миллс.

Добавим, что «Агидель» в третий раз завоевала Кубок ЖХЛ. Ранее уфимский клуб становится чемпионом России в сезонах-2017/18 и 2018/19.

Напомним, что финал был перенесен с марта из-за положительных тестов на коронавирус у хоккеисток «Агидели».