«Йокерит» в гостях победил «Авангард»

Финский «Йокерит» переиграл омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Цегларик (5-я минута), Вилле Покка (25-я). У клуба из Хельсинки отличились Ииро Пакаринен (7-я), Маркус Хянникяйнен (42-я) и Вели-Матти Савинайнен (50-я).

«Йокерит» с четырьмя очками и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. »Авангард» располагаются на пятой строчке Востока с шестью очками.

В следующем матче финны сыграют дома против «Локомотива» (14 сентября), а «Авангард» на выезде встретится с «Металлургом» (15 сентября).

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