Суперсерия молодежных сборных России и канадских юниорских лиг вновь отенена

Суперсерия между молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг в этом году проводится не будет.
Как сообщает официальный сайт ФХР, матчи не состоятся из-за коронавирусных ограничений, которые установлены правительством североамериканского государства. Суперсерия не проводилась в 2020 году по этой же причине.
Отмечается, что сборная России примет участие в турнире за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.
Напомним, что в Суперсерии наша коанда встречается со сборными QMJHL, OHL и Западной хоккейной лиги WHL.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)