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11 сентября 22:45
автор: Александр Поволоцкий

Суперсерия молодежных сборных России и канадских юниорских лиг вновь отенена

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2021-го по 5 января 2022 года.

Суперсерия между молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг в этом году проводится не будет.

Как сообщает официальный сайт ФХР, матчи не состоятся из-за коронавирусных ограничений, которые установлены правительством североамериканского государства. Суперсерия не проводилась в 2020 году по этой же причине.

Отмечается, что сборная России примет участие в турнире за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.

Напомним, что в Суперсерии наша коанда встречается со сборными QMJHL, OHL и Западной хоккейной лиги WHL.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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