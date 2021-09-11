Суперсерия молодежных сборных России и канадских юниорских лиг вновь отенена

Суперсерия между молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг в этом году проводится не будет.

Как сообщает официальный сайт ФХР, матчи не состоятся из-за коронавирусных ограничений, которые установлены правительством североамериканского государства. Суперсерия не проводилась в 2020 году по этой же причине.

Отмечается, что сборная России примет участие в турнире за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.

Напомним, что в Суперсерии наша коанда встречается со сборными QMJHL, OHL и Западной хоккейной лиги WHL.