Мерзликин посвятил маску погибшему Кивлениексу

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин в новом сезоне будет играть в маске, дизайн которой посвящен погибшему голкиперу Матиссу Кивлениексу. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Матисс погиб 4 июля этого года в результате несчастного случая во время фейерверка. Прощаясь с другом, Мерзликин рассказал, что 24-летний Кивлениекс спас вратаря и его беременную жену от петарды, случайно полетевшей в их сторону. Родившегося позднее мальчика Мерзликины назвали Ноксом Матиссом.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ начнется 12 октября 2021 года и продлится по апрель 2022-го, после чего пройдут серии матчей плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.