«Динамо» из Москвы победило «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» на выезде оказалось сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Николай Чебыкин. Также по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Станислав Галиев, Никита Новиков и Эрик О'Делл. Хозяева льда ответили двумя голами в исполнении Александра Шарова и Владимира Бутузова.

Таким образом, «Динамо» одержало четвертую победу в новом сезоне. «Амур» потерпел пятое поражение.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом» (14 сентября), а «Амур» примет дома череповецкую «Северсталь» (15 сентября).