Вайсфельд не сомневался, что Капризов и «Миннесота» договорятся о новом контракте

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд прокомментировал ход переговоров между «Миннесотой» и российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Уайлд» и 24-летний хоккеист предварительно договорились о соглашении. Капризов заработает за пять лет 45 миллионов долларов.

«Лично я и не сомневался, что Капризов и «Миннесота» в конце концов договорятся. Хотя в жизни порой и случаются форс-мажоры, которые удивляют. Бывает, что игрок, невзирая на вроде бы хорошие условия, заявляет: «Я не хочу играть в этой команде!» Тогда приходится искать обмен. Но мы ни разу не слышали заявлений от Кирилла, что ему что-то не нравится в «Миннесоте». Разговор изначально шел только об условиях контракта. При этом обе стороны не скрывали, что заинтересованы в подписании соглашения», — приводит «Матч ТВ» слова Вайсфельда.

В дебютном сезоне в НХЛ Кирилл провел 62 матча, в которых набрал 54 (27+24) очка.