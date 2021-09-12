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12 сентября 19:28
автор: Александр Поволоцкий

«Автомобилист» переиграл в гостях «Витязь» в серии буллитов (видео)

Клуб из Чехова потерпел четвертое поражение подряд.

Подмосковный «Витязь» дома проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии буллитов со счетом 3:4.

В основное время в составе хозяев заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (44-я минута), Нико Оямяки (48) и Федор Малыхин (57). У гостей отличились Райан Спунер (7), Максим Рассейкин (31) и Георгий Белоусов (59).

Решающий буллит в активе Станислава Бочарова.

Таким образом, «Автомобилист» набрал шесть очков и вышел на восьмое место в таблице Восточной конференции. Подмосковная команда располагается на 8-й строчке на западе. У «Витязя» также шесть очков.

КХЛ

«Витязь» (Санкт-Петербург) - «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:4 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 0:1)

0:1 – Спунер (Принс, Мэйсек)

0:2 – Рассейкин (Романцев, Трямкин)

1:2 – Индрашис (Ойямяки)

2:2 – Ойямяки (Аалтонен, Кемиляйнен)

3:2 – Малыхин (Кемиляйнен, Аалтонен)

3:3 – Белоусов (Трямкин, Блэкер)

Вратари: Ежов - Галкин.

Броски: 33 – 30.

Штраф: 2 – 12.

источник: «Советский спорт»
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