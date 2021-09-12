«Автомобилист» переиграл в гостях «Витязь» в серии буллитов (видео)

Подмосковный «Витязь» дома проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии буллитов со счетом 3:4.
В основное время в составе хозяев заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (44-я минута), Нико Оямяки (48) и Федор Малыхин (57). У гостей отличились Райан Спунер (7), Максим Рассейкин (31) и Георгий Белоусов (59).
Решающий буллит в активе Станислава Бочарова.
Таким образом, «Автомобилист» набрал шесть очков и вышел на восьмое место в таблице Восточной конференции. Подмосковная команда располагается на 8-й строчке на западе. У «Витязя» также шесть очков.
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