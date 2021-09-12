«Локомотив» всухую обыграл на выезде рижское «Динамо» (видео)

Ярославский «Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов (4-я минута), Денис Алексеев (5), Георгий Иванов (6) и Павел Красковский (18).

Таким образом, «Локомотив» набрал пять очков и вышел на восьмое место в таблице Западной конференции. Латвийская команда располагается на 12-й строчке. У рижан два очка.

В следующем матче »Локомотив» в гостях сыграет с «Йокеритом» (14 сентября), а «Динамо» в этот же день примет дома «Торпедо».

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