«Торпедо» одержало третью победу в сезоне, обыграв СКА дома

10 миллионов гривен проплыли мимо… Как Россия дожала Украину под свист поляков на волейбольном Евро

Сборная России одержала непростую победу над украинцами (3:1) в 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске, справившись с сопротивлением соперника и давлением зала, который болел против наших.