«Торпедо» одержало третью победу в сезоне, обыграв СКА дома

Нижегородское «Торпедо» добилось третьей победы в четырех матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги против петербуржского СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2.
КХЛ
4-й тур
«Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) 3:2
Голы:
Нижегородское «Торпедо» добилось третьей победы в четырех матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги против петербуржского СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2.
КХЛ
4-й тур
«Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) 3:2
Голы:
1:0 - Теодор Леннстрем (Агостино,Шенфельд) - 01:53
1:1 - Евгений Тимкин (Пыленков) - 07:52
2:1 - Марек Гривик (Шенфельд, Чехович) - 11:50
3:1 - Марек Гривик (Агостино, Леннстрем) - 13:53
3:2 - Михаил Воробьев (Кузьменко) - 23:07
Отметим, что следующий матч «Торпедо» проведет против рижского «Динамо» 14 сентября в 19:30 мск, а СКА встретится против «Спартака».